Inserita in Tempo libero il 10/10/2024 da Patrizia Carcagno Marsala, “Opera, Operetta ed Arie Napoletane Tutto pronto al Teatro Sollima di Marsala per l’atteso evento spettacolo “Opera, Operetta ed Arie Napoletane". Il sipario, del primo dei sette appuntamenti del ricco e variegato cartellone della II Parte della Stagione Concertistica, si apre con tre grandi artisti siciliani: Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte). L’Associazione Beethoven, presieduta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, ha pensato in grande e si è assicurata la presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale per appagare i gusti di un pubblico sempre più attento ed esigente. Il cartellone di sette spettacoli offre agli spettatori un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica in tutte le sue sfumature, riconfermando Marsala come contenitore di arte e cultura. Tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2024, il Teatro Sollima di Marsala sarà il palcoscenico di questi eventi imperdibili, con un programma ricco e variegato per una imminente stagione concertistica che si prospetta come un viaggio culturale e sensoriale che attraversa epoche, stili e generi.

Il 13 ottobre si comincia con: "Opera, Operetta ed Arie Napoletane", un debutto che rende omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un delicato connubio tra opera, operetta e canzone napoletana. Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte) saranno protagonisti di una serata in cui la maestosità delle arie d’opera si mescola alla leggerezza dell’operetta e al calore delle canzoni partenopee. Questo concerto promette di evocare le emozioni più profonde del pubblico, celebrando il patrimonio musicale italiano con grazia ed eleganza. Il programma della serata si aprirà con "Estrellita" di Manuel Ponce, una melodia dolce e nostalgica che prepara il pubblico ad un viaggio emozionante. Seguiranno capolavori come "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi di G. Puccini, dove la voce del soprano Di Falco saprà toccare le corde del cuore. Non mancheranno i classici napoletani come "Era de Maggio" di P.M. Costa e "Core ‘ngrato" di S. Cardillo, brani che evocano le atmosfere uniche e intramontabili della tradizione partenopea. Il programma proseguirà con "Il bacio" di Arditi e "Musica proibita" di Gastaldon, per poi giungere a "Non ti scordar di me" di De Curtis, un vero e proprio inno all´amore eterno. La musica da operetta sarà rappresentata da "Tace il labbro" da La vedova allegra di F. Lehàr e "Frou frou del tabarin" da La Duchessa del bel Tabaren, che porteranno una ventata di leggerezza e allegria. Inoltre, "Tu che m’hai preso il cor" di Lehàr e il celebre "Brindisi" da La Traviata di G. Verdi offriranno momenti di pura estasi musicale. Per concludere in bellezza, il bis che vedrà l´esecuzione di un un classico che non ha bisogno di presentazioni, capace di accendere la passione e l´orgoglio di ogni italiano.

