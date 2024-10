Inserita in Politica il 04/10/2024 da Patrizia Carcagno Al TTG di Rimini il Distretto Turistico Sicilia Occidentale promuove le nuove strategie turistiche Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale è pronto a promuovere la nuova strategia turistica per la destinazione West of Sicily al TTG di Rimini Travel Experience che si terrà dal 9 all’11 alla fiera di Rimini, una tra le più importanti manifestazioni italiane di riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Per tre giorni, gli operatori internazionali e le principali aziende che operano nel comparto turistico saranno a Rimini per partecipare ai laboratori di idee e intercettare le nuove tendenze e le innovazioni. Il Distretto Turistico, come ogni anno, avrà un suo spazio nello stand della Regione Sicilia.



Il brand West of Sicily ha ormai raggiunto un importante posizionamento nel mercato nazionale e internazionale ma in questa occasione verrà fatto un passo avanti: sarà infatti presentata per la prima volta la nuova strategia che punta al cambio di visione - da Dmo (destination management organization) a Dmc (destination management company) - progetto per il quale da mesi il Distretto Turistico sta lavorando.



“Le nuove strategie di posizionamento della destinazione West of Sicily” sarà infatti il titolo del talk che si terrà il 10 ottobre alle ore 11, nello stand della Regione. All’incontro parteciperanno la presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Alì che traccerà le linee di intervento e gli obiettivi da raggiungere, il direttore generale della DMO Langhe Monferrato Roero e consulente Bruno Bertero che spiegherà i passaggi concreti sul portale del Distretto e Cristiano Casa, ex assessore del Comune di Parma e consulente, che esporrà le strategie avviate per la candidatura di Trapani a Città creativa per l’enogastronomia Unesco. Seguiranno due esperienze specifiche del territorio della Sicilia occidentale con l’assessore al Turismo del Comune di Mazara del Vallo e componente del cda del Distretto, Germana Abbagnato e Emanuela Magaddino, rappresentante degli operatori turistici di Castellammare del Golfo.



In questi mesi il Distretto Turistico ha avviato una significativa opera di coinvolgimento dei soci pubblici e privati con incontri in molti Comuni della provincia. Soci e operatori turistici del settore alberghiero-ricettivo e agroalimentare hanno risposto positivamente apportando idee e avanzando proposte al fine di essere presenti con i loro pacchetti turistici e le loro esperienze nel nuovo sito in costruzione.





Dichiarazione del presidente Rosalia D’Alì



“Siamo ad un momento di svolta del nostro percorso – ha sottolineato la presidente Rosalia D’Alì – Porteremo a Rimini gran parte del lavoro intrapreso e presenteremo lo strumento su cui stiamo lavorando per la commercializzazione on line delle esperienze turistiche: dall’enogastronomia, all’archeologia, dagli sport all’aperto ai percorsi storici e tanto altro. Crediamo molto in questa strategia per la quale ci siamo fortemente impegnati in questi mesi in un lavoro capillare in tutta la provincia - ha concluso - Grazie alle innovazioni che stiamo apportando, siamo sicuri che con i nuovi servizi che saranno on line all’inizio del prossimo anno, si creeranno nuove opportunità per avvicinare i turisti alla Sicilia occidentale che offre non solo pregevoli paesaggi ma tante esperienze possibili in ogni periodo dell’anno”.