Inserita in Tempo libero il 27/09/2024 da Patrizia Carcagno QUESTA SERA ORE 19:30 L´APS CLUB MAGICO PUGLIESE VI ASPETTA PER IL TIKI TIKI SHOW OGGI VENERDI 27 SETTEMBRE ORE 19:30 presso Auditorium di via N.Colajanni 27 Bari, l´aps Club Magico Pugliese affiliato Anas

Ti offre la possibilità di vedere come LA REALTÀ DIVENTA MAGIA E LA MAGIA REALTÀ



Contributo soci €. 6.50 e oltre lo spettacolo degusterai un panzerotto e un bicchiere di birra.



Prenota tramite whatsapp in segreteria 3277586556