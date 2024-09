Inserita in Cultura il 20/09/2024 da Patrizia Carcagno L’I.C. LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO NUOVAMENTE SUL PODIO DEL CONCORSO NAZIONALE “LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO Per l’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo, con grande soddisfazione da parte della Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone che sostiene come metodologia didattica la pedagogia del patrimonio, il nuovo anno scolastico riparte con l’assegnazione della medaglia d’oro da parte della Fondazione Napolinovantanove.

Il premio, ottenuto per la quarta volta consecutiva, testimonia il grande impegno di docenti e alunni nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. Oltre alla gratificazione di ricevere un prestigioso riconoscimento, agli alunni resta un patrimonio di conoscenza e scoperta dei monumenti scelti nel corso degli anni attraverso la ricerca e lo studio. L’attenzione delle attuali classi II sez.A e II sez.B del Plesso V. Pappalardo, guidate dagli insegnanti Di Rosa, Armata, Salluzzo e Gerardi, è stata rivolta verso la chiesa arabo - normanna della SS. Trinità di Delia che rappresenta un unicum in Sicilia, poiché è l’unica Chiesa a pianta centrale, a croce greca, pervenuta nella sua integrità., oltre che costituire uno dei pochi casi in Italia di Chiesa nobiliare in cui è possibile seppellire i propri defunti e una testimonianza importante nella ricostruzione storica delle svariate dominazioni in Sicilia che hanno lasciato traccia anche nel volto del paesaggio artistico della città.

Gli alunni hanno sperimentato la realizzazione di un libro popup che, una volta aperto, dà vita al contenuto, consentendo di ottenere un effetto tridimensionale, capace di riprodurre il forte impatto visivo che la chiesa ha sul visitatore. Lo stesso è stato inserito ad apertura del video realizzato che contiene una sintesi del lavoro di ricerca, presentando la storia e le caratteristiche della chiesa. Tale lavoro digitale si trova come i precedenti nell´ Atlante dei monumenti adottati, consultabile tramite il link www.atlantedeimonumentiadottati.com. che rappresenta un’importante vetrina per la promozione del nostro territorio.

Come sempre gli alunni sono stati protagonisti dell’intero progetto curando ogni fase, compreso il montaggio video e potranno partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Napoli nel mese di Novembre.

Un’altra grande pagina di scuola è stata scritta dagli alunni del plesso Pappalardo che prefigura eccellenti prospettive per il proseguo dell’anno scolastico.