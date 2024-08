Inserita in Politica il 09/08/2024 da Patrizia Carcagno Accuse false e diffamatorie in Consiglio comunale, il sindaco Forgione avvia azione legale nei confronti del consigliere Francesco Sammartano Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha presentato una denuncia nei confronti del consigliere comunale Francesco Sammartano. La decisione è stata presa dopo gravi e ripetuti episodi accaduti nel corso delle ultime sedute del Consiglio comunale.

"A seguito delle affermazioni false e diffamatorie della mia persona, pronunciate dal consigliere Francesco Sammartano durante i lavori d´aula, e di altre dichiarazioni altrettanto gravi dallo stesso diffuse attraverso i social - spiega Forgione - ho dato mandato al mio avvocato di assumere tutte le azioni legali necessarie a tutelare la mia onorabilità e il rigore morale che ha sempre contraddistinto la mia storia personale, pubblica e istituzionale".

Il sindaco ribadisce la necessità di ripristinare un dibattito politico corretto e rispettoso, libero da accuse infondate che minano la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

"È essenziale - dice Forgione - che il confronto sia basato su fatti concreti e verità, senza ricorrere alla diffamazione e alla menzogna. Questo tipo di comportamento non solo danneggia la reputazione personale, ma compromette anche la serenità e l´efficacia del lavoro istituzionale a favore della nostra comunità".