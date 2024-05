Inserita in Sport il 21/05/2024 da Patrizia Carcagno Trapani calcio. Caduta la imbattibilità stagionale (contro Cavese). La terza giornata del triangolare della Poule Scudetto - serie D ha visto di fronte al Provinciale Trapani e Cavese.



I risultati delle prime due giornate, ai fini della qualificazione alle semifinali, mettevano il Trapani nella condizione di giocare per due risultati su tre mentre la Cavese anche con un pari avrebbe centrato il posto come migliore seconda.



Il risultato è stata una vittoria per 2-3 per la squadra di Raffaele Di Napoli -che si qualifica come prima-, portandosi dietro il Trapani come migliore seconda grazie alla differenza reti.



In un sol colpo, i granata (in maglia bianca) hanno perso imbattibilità stagionale e imbattibilità del Provinciale -subendo (è la la prima volta in stagione), tre reti in un match-.



Il tabellino:



Ttapani-Cavese 2-3



Trapani: Antonini, Guerriero, Sabatino, Balla (Convitto 46’), Marigosu (Samake 53’), Cocco, Ba (Bollino 52’), Pino (Pipitone 58’), Palermo, Kragl, Bolcano. In panchina: Ujkaj, Cristini, Sbrissa, Crimi, Morleo. All. Torrisi



Cavese: Barone, Lops (Fraraccio 58’), Felleca (Addessi 64’), Di Piazza (Foggia 75’), Urso, Troest, Zenelay (Sette 75’), Magri, Konate, Tropea, Megna. In panchina: Lucano, Cinque, Polanco, Collura, Mercurio. All. Di Napoli



Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa; assistenti: Ares Beggiato di Schio e Fabrizio Cozza di Paola



Reti: Palermo 14’, Tropea 35’, Di Piazza 46’, Urso 52’, Kragl 80’



Note: Ammoniti Konate, Kragl, Urso, Tropea, Troest, Bollino. Espulso Urso al 94’



Calci d’angolo: 5-3



Recuperi: 1’ pt; 8’ st