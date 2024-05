Inserita in Tempo libero il 21/05/2024 da Patrizia Carcagno Conclusa importante esercitazione della protezione civile. Tra i partecipanti anche l´affiliata ANAS "S.P.C.S" Non vi preoccupate ci stiamo esercitando!



Così comincia l’esercitazione “Salomone 2024” svoltasi dal 17 al 19 maggio.



I volontari della Protezione Civile Regionale, presso il Comune di Palazzo Adriano, hanno allestito un campo composto da 35 tende, 55 mezzi e ben 210 volontari con diverse specializzazioni. L’esercitazione è stata organizzata dal coordinamento Magna Vis Sicilia, con il Patrocinio Del DRPC Regionale.

La protezione Civile ha voluto testare i tempi di reazione in caso di calamità, spaziando da scenari di terremoto, di incendio, di esondazione, crolli dovuti a fughe di gas. Anche la SPCS, affiliata ANAS, in occasione di questa EXE, ha messo in pratica l’attività “dell’unità di pronto soccorso e intervento in emergenza” guidato dalla volontaria Daniela Quintile (infermiera Professionale).

Il sig. Gianfranco Barbagallo, presidente della SPCS, sempre ben lieto di partecipare, ha dichiarato che alla base di un buon intervento ci deve essere sempre una esercitazione, a tal proposito ringrazia il Presidente del Coordinamento Magna Vis Giuseppe Perna ed il DRPC Regionale, per queste bellissime iniziative.



https://www.facebook.com/share/p/asygijtfgqXb3oHR/