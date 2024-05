Inserita in Tempo libero il 17/05/2024 da Patrizia Carcagno "Trapani Arabian Horse Cup" al via il 18 Maggio. Al via, domani 18 Maggio, la “Trapani Arabian Horse Cup”. L’evento equestre, col patrocinio del Comune di Trapani, è stato organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice -sotto la guida di Antonio Culcasi- nel tratto di spiaggia davanti a piazza Vittorio Emanuele.



Alle ore 10.30, novanta purosangue arabi -che provengono da rinomati allevamenti nazionali e internazionali- si sfideranno in una competizione suddivisa in sedici categorie. La giornata conclusiva è prevista per domenica 19 maggio.



La manifestazione, promossa dall’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo è affiliata all’ECAHO (European Conference for Arabian Horse Organization). L´evento, celebra la cultura e la tradizione legate al cavallo arabo -dal fascino da secoli alimentato dalla sua grazia e dal suo suo spirito indomito-.



Per ulteriori dettagli è possibile consultare il regolamento completo sul sito www.ecaho.org.