Inserita in Cronaca il 16/05/2024 da Patrizia Carcagno Strage di Casteldaccia. In tanti ad Alcamo per l´ultimo saluto a Roberto Raneri. Lunedì 13, ad Alcamo, è stato il giorno dell´addio a Roberto Raneri -l´operaio di 50 anni che ha perso la vita, insieme ad altri quattro colleghi a Casteldaccia-. I funerali si sono tenuti nel grande atrio dell’oratorio salesiano della chiesa delle Anime Sante: presenti in centinaia. La funzione è stata celebrata dal vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.



A dare l´ultimo saluto a Raneri, anche i sindaci di Alcamo, Domenico Surdi; di Partinico, Piero Rao e di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto.

«Questa morte sul lavoro è un buio che pervade non solo voi della famiglia, ma tutta la comunità parrocchiale, tutta la nostra città, il mondo stesso - ha detto il vescovo -. Dobbiamo pregare il Signore risorto perché la sua luce possa splendere sulle nostre esperienze di dolore e sulle oscurità che la vita porta con sé».



Durante l´omelia si è poi rivolto alla famiglia dell´operaio: «A nome di tutta la comunità voglio dire a Benedetta e ai suoi due ragazzi Chiara e Gioele, ma anche a tutti i familiari di Roberto e di Epifanio, che la prospettiva della casa del Signore continuerà a riempire di luce il vostro cammino e renderà ancora più forte il vostro servizio alla vita, per camminare insieme con bontà, con giustizia, con bellezza».