Inserita in Sport il 16/05/2024 da Patrizia Carcagno Calcio, Altamura-Trapani: tris granata! Per il Trapani, primo impegno (vincente) nella poule Scudetto. Osservato il turno di riposo, i granata sono scesi sul campo dell’Altamura, vincitrice del girone H della serie D.



La vittoria è arrivata dopo dieci giorni dall’ultima gara ufficiale, vinta contro il Sant’Agata.



Sintesi del match:



90’+7′ Triplice fischio. Il Trapani espugna il campo dell’Altamura per 3 a 0. I pugliesi terminano la propria avventura nella Poule Scudetto.



90’+3′ Ammonito Guerriero.



90’+2′ Parata non perfetta di Fernandes su Sartore, palla che resta lì, con il salvataggio sulla linea di Cascella sulla conclusione di Samake, che colpisce il palo interno.



90′ Sbrissa prova la conclusione a botta sicura, ma Ferrandes, in tuffo, manda in corner. Sette minuti di recupero.



88′ Ferrandes ferma il tentativo di Samake lanciato in porta, con il suo tentativo che finisce in corner.



87′ Il tiro di Lattanzio finisce alto sopra la traversa.



84′ Tris granata, con il rigore sulla destra di Marigosu che spiazza Fernandes.



83′ Rigore per il Trapani. Convitto smarca Fernandes, che atterra il giocatore appena entrato. Ammonito Ferrandes.



81′ Convitto entra per Balla.



78′ Ammonito Balla per un fallo nella metà campo. Qualche parola di troppo poi tra le due squadre per il cattivo fallo del giocatore albanese. Espulso Saraniti entrato in campo dalla panchina per protestare. Espulso anche per Cipolla, con l’Altamura che resta in dieci. Giallo per Loiodice.



75′ Il giocatore granata rientra in campo, pur non essendo al top.



72′ Problema al quadricipite per Samake.



70′ Sbrissa e Bolcano entrano per Ba e Gelli. Pagni entra per Maccioni.



66′ L’Altamura spreca il contropiede. La conclusione incrociata di Molinaro a tu per tu con Ujkaj finisce di poco a lato dalla porta.



64′ Sartore entra per Kragl.



62′ Espulso un componente dello staff dell’Altamura per proteste. Si tratta del dirigente Angelo Continisio.



58′ Punizione di Gelli che finisce alle stelle.



56′ Ammonito Chietti che da dietro atterra Ba, che riceve il giallo per la reazione. Marigosu entra per Crimi.



51′ Molinaro entra per Saraniti.



49′ Ujkaj ferma il tentativo di Maccioni, che non riesce ad angolare bene la conclusione rasoterra.



47′ Botta dalla distanza di Kragl, Fernandes respinge in modo impreciso, con Palermo che è il più lesto di tutti per insaccare a rete.



46′ Riprende il match dopo l’intervallo. Doppio cambio: entrano Mattera e Lattanzio per Errico e Mobilio.



45’+1′ Maccioni prova la conclusione di sinistro, che viene bloccata facilmente da Ujkaj, Fine primo tempo.



45′ Un minuto di recupero.



43′ Mobilio ancora pericoloso in area di rigore, ma il suo tentativo finisce di parecchio alto sopra la traversa. Il giocatore dell’Altamura spreca tutto.



39′ Annullata la rete di Mobilio, in fuorigioco.



35′ Dal dischetto si presenta Kragl, il suo mancino spiazza il portiere. Trapani in vantaggio.



34′ Rigore per il Trapani. Atterrato Balla in area di rigore, ammonito Errico.



19′ Ammonito Crimi.



6′ Loiodice prova la conclusione a giro, ma finisce poco alto sopra la traversa.



3′ Punizione di Kragl che finisce sul fondo.



1′ Fischio di inizio del match fra Altamura e Trapani.



Il tabellino



Altamura (3-4-3): Fernandes; Cascella, Cipolla, Errico (46′ Mattera); Chietti, Dipinto, Logoluso, Maccioni (70′ Pagni); Mobilio (46′ Lattanzio), Saraniti (51′ Molinaro), Loiodice. A disposizione: De Luca, Colella, Bolognese, Pellegrini, Grande. All.: Giacomarro.



Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Gelli (70′ Bolcano), Sabatino, Guerriero; Ba (70′ Sbrissa), Crimi (56′ Marigosu), Palermo; Kragl (64′ Sartore), Samake, Balla (81′ Convitto). A disposizione: Antonini, Cocco, Morleo, Pipitone. All.: Torrisi.



Arbitro: Leorsini (Sadikaj-Camilli).



Marcatori: 35′ Kragl, 47′ Palermo, 84′ Marigosu.



Note: ammonito: Crimi, Errico, Chietti, Ba, Balla, Loiodice, Fernandes, Guerriero. Espulsi: Continisio, Saraniti e Cipolla.