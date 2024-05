Inserita in Cronaca il 16/05/2024 da Patrizia Carcagno Trapani, servizi cimiteriali. Operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione ordinaria Con determine dirigenziali n. 1623 e n. 1624 del 13/5/2024 si è dato avvio ai procedimenti di esumazione ordinaria e di estumulazione ordinaria delle salme inserite negli elenchi allegati ai medesimi provvedimenti.

L’elenco delle salme assoggettate alla procedure, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed all’Albo Cimiteriale del Comune di Trapani e sul sito internet istituzionale www.comune.trapani.it

Le operazioni sono state fissate con decorrenza dal prossimo 17 giugno 2024 secondo la programmazione delle operazioni stabilita.

I familiari dei defunti, oltre che visionare l’elenco allegato ai provvedimenti, possono chiedere informazioni presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali, siti in Piazza Cimitero n. 37 – tel. 0923- 590266 - 568500, che ricevono, per appuntamento, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30 e mercoledì dalle ore 11.00 alle 12.30