Inserita in Cultura il 14/05/2024 da Patrizia Carcagno Petrosino. Cultura e informazione a portata di click. Arriva la "biblioteca digitale". Il Comune di Petrosino attiva il nuovo servizio di Biblioteca Digitale, gestito attraverso il portale MLOL. Da oggi, tutti i cittadini potranno accedere a una vasta gamma di ebook, riviste e quotidiani direttamente dal comfort di casa propria.



“Con grande entusiasmo siamo lieti di annunciare il lancio del servizio di biblioteca digitale a Petrosino - hanno dichiarato il sindaco Anastasi e l’assessora Marino -.

Per anni, il nostro comune ha sentito la mancanza di un centro culturale e di apprendimento come una biblioteca tradizionale.

La biblioteca digitale è un punto di partenza importante e rappresenta un passo significativo verso l’accessibilità e la diffusione della conoscenza, rendendo disponibili le risorse culturali e educative a tutti i cittadini, in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

La nostra biblioteca digitale è più di una semplice collezione di libri - aggiungono il sindaco e l´assessora -; è un ponte verso il futuro e un investimento nell’istruzione. Con questo servizio, ci auspichiamo che ogni membro della nostra comunità abbia le stesse opportunità di apprendimento e sviluppo personale.

Incoraggiamo tutti i nostri concittadini ad esplorare il vasto catalogo di materiali disponibili, che spaziano dalla letteratura classica ai quotidiani, dai periodici alle riviste specializzate, indipendentemente dal luogo o dall’ora del giorno. La nostra missione è di supportare l’educazione continua e di ispirare una passione per la conoscenza che trascenda le barriere fisiche. Stiamo, nello stesso tempo, lavorando anche ad una biblioteca comunale nel senso più tradizionale che diventi davvero uno spazio di confronto e apprendimento. Ma avremo presto l´occasione di condividere con la cittadinanza anche questo nuovo progetto. Intanto Auguriamo a tutte e a tutti una buona lettura con i libri della nuova biblioteca digitale”



Il funzionamento è semplice: basta iscriversi mandando una mail all’indirizzo abrignani.istruzione@comune.petrosino.tp.it con nome, cognome e indirizzo email e dopo aver ricevuto le credenziali di accesso basterà collegarsi al portale online, e si potrà navigare tra le opzioni disponibili e selezionare ciò che si desidera leggere. Con pochi click, il prestito sarà attivo.