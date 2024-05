Inserita in Cronaca il 14/05/2024 da Patrizia Carcagno Mazara del vallo. Danneggia l´ingresso del centro culturale. Identificato e denunciato. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 52enne di nazionalità straniera per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

L’uomo, il 7 maggio u.s., apparentemente per futili motivi, avrebbe dato alle fiamme l’ingresso del centro culturale “casa Tunisia” dell’associazione “Dar Ettounsi“ di Mazara del Vallo.

Nella circostanza il direttore del centro culturale aveva tempestivamente chiamato i Carabinieri che, intervenuti sul posto, constatavano il danneggiamento del portone e di parte del corridoio di ingresso del centro culturale e, grazie anche alle immagini della videosorveglianza urbana, avrebbero identificato l’autore del gesto.