Inserita in Cronaca il 14/05/2024 da Patrizia Carcagno Trapani. In auto con oltre mezzo kg. di cocaina. In manette 40enne. I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 40enne pregiudicato del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino fermavano una autovettura priva di copertura assicurativa.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, nel portabagagli dell’autovettura veniva rinvenuto un involucro contenente circa 580 grammi di cocaina, sottoposta a sequestro.



L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.