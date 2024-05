Inserita in Economia il 07/05/2024 da Patrizia Carcagno Alcamo, Banca Don Rizzo: assemblea per il rinnovo cariche sociali e approvazione del bilancio 2023. Dal 1° Luglio, Leone nuovo direttore generale Alcamo (Trapani). Il 5 maggio si è tenuta l’Assemblea dei soci della Banca Don Rizzo chiamata ad approvare il bilancio 2023 e a rinnovare gli organi sociali, eletti nel 2021. Il bilancio al 31 dicembre, che conclude il mandato dell’attuale Consiglio, evidenzia un utile di 10,6 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto al 2022 (euro 6,8 milioni), confermando l’andamento positivo della gestione e adeguando il patrimonio netto ad oltre 72 milioni di euro che assicura alla Banca la stabilità necessaria per continuare a sostenere famiglie e imprese del territorio.



“Nell’attuale contesto - ha dichiara il direttore della Banca, Antonino Pennisi - si conferma la rilevanza strategica per la Banca di mantenere la qualità degli attivi dando ulteriore impulso alle azioni di gestione e recupero delle posizioni in anomalia andamentale anche attraverso la cessione di aliquote di crediti non performing. La Banca proseguirà nella propria tradizionale attività di intermediazione creditizia canalizzando il risparmio della comunità a sostegno dell’economia reale”.



Il Presidente Sergio Amenta sottolinea come “Il bilancio 2023 sintetizzi ed esprima il risultato di una pianificazione strategica che nel triennio 2021/23 ha visto un costante recupero di efficienza e capacità reddituale e il rafforzamento patrimoniale della Banca. Il lavoro svolto in questi anni dalla direzione ed il personale tutto ha posizionato la nostra Banca fra le più performanti e solide nel panorama regionale del credito cooperativo come evidenziato dal Total Capital Ratio passato dal 12,4% del 2015 all’attuale 29,7%, risultati che consentono di traguardare con ragionata confidenza il non semplicissimo scenario congiunturale nel quale siamo chiamati ad operare. In un tempo connotato da difficoltà e incertezze, in cui crescono i divari sociali e i costi delle numerose ed inderogabili transizioni, la Banca continuerà a dare un concreto contributo allo sviluppo economico e sociale della collettività, guidata da Francesco Leone che dal prossimo 1° luglio assumerà la Direzione generale, a cui vanno gli auguri di buon lavoro unitamente al ringraziamento per il lavoro svolto e i risultati conseguiti unitamente al direttore Pennisi in questi 8 anni”.