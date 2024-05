Inserita in Politica il 03/05/2024 da Direttore "Futura, donne per Lucio" sabato 11 maggio al Teatro Impero di Marsala La nota cantautrice Lidia Schillaci e tutte le donne di "Futura", il recital dedicato a Lucio Dalla, saranno protagoniste sul palco del Teatro Impero di Marsala sabato 11 maggio alle ore 21.



Circa venti le artiste- tra cantante, direttrice d´orchestra, musiciste e coriste- che si esibiranno in uno spettacolo in cui le parole d´ordine sono energia e sentimento, interiorità.



"Quando ho ideato questo recital- racconta Lidia Schillaci, famosa anche per essersi cimentata brillantemente nelle imitazioni di Tale e quale show su rai1- ho pensato al viaggio interiore che ciascuno fa nella propria vita, uomini e donne, ovvero tutti gli esseri umani".



" Attraverso la sensibilità, il sentire di Lucio Dalla, che ha scritto pezzi di una profondità e di una bellezza travolgenti, ho voluto dunque immaginare un ideale percorso di riconnessione con sé stessi, con il proprio intimo più profondo. Ecco, questo è Futura, donne per Lucio".



Lo spettacolo vede protagoniste, insieme a Lidia Schillaci, anche la Women Orchestra- l´orchestra siciliana tutta al femminile che sta conquistando un successo dopo l´altro a livello nazionale- diretta dalla bravura di Alessandra Pipitone, e la carismatica band pop di Lidia Schillaci.



Special guest della serata sarà inoltre Guenda Goria, che accompagnerà al piano la cantautrice in uno dei pezzi proposti.



Il concerto, unico nel suo genere, ha l´ambizione di proporre al pubblico una vera e propria esperienza- musicale, ma anche oltre la musica- di raccontare la libertà d´espressione che Dalla ha sempre voluto raccontare attraverso la fusione di diversi generi musicali. È così che la pop music di Dalla si fonde con i suoni della Women Orchestra in uno spettacolo che ha insita in sé la libertà espressiva tipica del jazz. Non mancheranno, inoltre, i momenti di improvvisazione in cui sarà ripreso anche il tipico scat del cantautore bolognese.



"Futura, donne per Lucio" ha visto il suo debutto la scorsa estate a Castellammare del Golfo, poi ha collezionato successo di pubblico e sold out nell´intero tour tra le piazze e i teatri siciliani e non.



Quindici i brani dell´artista bolognese che verranno proposti al pubblico. Agli arrangiamenti ex novo, volti ad esaltare la bellezza delle canzoni di Lucio, hanno lavorato Lidia Schillaci insieme a rinomati Maestri: Fabrizio Lamberti per quanto riguarda la parte pop, e Valter Sivilotti per quanto riguarda la parte sinfonica, coadiuvati da Daniele Russo e Salvatore Sabatino.



"Non vedevamo l´ora di ricominciare questo viaggio nella bellezza della musica che inevitabilmente ci porta a guardarci dentro, nel profondo dell´animo umano- commenta la Direttrice della Women Orchestra- tutte pronte a donare la nostra arte al pubblico senza risparmiarci".



Al concerto parteciperanno anche gli studenti del Liceo Pascasino di Marsala, che hanno avuto modo di confrontarsi con Lidia Schillaci lo scorso martedì 30 aprile, in occasione di un incontro organizzato dalla scuola.



La produzione dello spettacolo è affidata ad A.S.C. Production e Quintosol Production, l´intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell´energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale.