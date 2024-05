Inserita in Salute il 30/04/2024 da Patrizia Carcagno Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a Fulgatore: il no del mondo agricolo (e non solo) Dopo la manifestazione di Calatafimi-Segesta del 7 Aprile, con il simbolico

abbraccio al Tempio di Segesta per dire

NO al Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi,

Studenti, Organizzazioni

del mondo produttivo e sociale trapanese (ivi compreso il comparto turistico),

Sindacati e Sindaci del comprensorio, il 2 maggio h 9,00 in Piazza Vittorio a Trapani, parteciperanno alla manifestazione provinciale per scongiurare la decisione governativa di candidare le campagne di Fulgatore.

La manifestazione segue l´assemblea del mondo agricolo tenutasi a riguardo già domenica 28 aprile 2024 presso il Centro Sociale di Fulgatore (TP)

in Via Cap. Rizzo 117.