Inserita in Cronaca il 30/04/2024 da Patrizia Carcagno Prima riunione dell’Osservatorio sugli incidenti stradali in provincia di Trapani Il 23 Aprile è stato presieduto dal prefetto il primo incontro in seduta plenaria dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali e per l’individuazione e l’adozione di misure di prevenzione e contrasto alle principali cause di incidentalità.

All’incontro hanno partecipato il Comandante della Polizia Stradale di Trapani, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i Comandanti delle Polizie locali unitamente ai rappresentanti degli enti proprietari e gestori delle arterie stradali.

Nell’occasione il Comandante della Polizia Stradale ha illustrato il nuovo applicativo predisposto dal Ministero dell’Interno e il Prefetto ha invitato a proseguire nel puntuale inserimento dei dati che costituiranno la base per l’operatività dell’Osservatorio, oltre che per individuare e definire strategie di prevenzione e contrasto più incisive sia con riferimento alle reti viarie maggiormente interessate che alle condotte di guida a rischio e per l’avvio di campagne informative rivolte agli utenti della strada.

Seguiranno incontri puntuali e specifici dell’Osservatorio in relazione alle aree maggiormente interessate dall’incidentalità stradale.