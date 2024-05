Inserita in Politica il 28/04/2024 da Direttore Adempimenti per le ODV e le associazioni affiliate e non alla rete ANAS e per le articolazioni ANAS La Presidenza nazionale della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ricorda gli adempimenti previsti dalla legge per le odv (organizzazioni di volontariato) che svolgono attività di assistenza socio sanitario e di protezione civile sul territorio nazionale in convenzione con le regioni, le province ed i comuni.

A tal proposito, la presidenza, sollecita, ai dirigenti delle odv (organizzazione di volontariato) e di protezione civile che operano sul territorio gli adempimenti previsti dalla legge e in modo particolare dal codice al terzo settore, cosiddetto decreto legislativo 117/2017.

Tale obbligo, rammenda, è quello dell´approvazione del bilancio entro il 30 aprile e il caricamento dello stesso, ne isuccessivi 60 giorni, all´interno del registro unico nazionale del terzo settore. Il presidente, precisa, che per quelle ODV che lo ritengono opportuno, tale adempimento può essere svolto anche dalla segreteria della rete associativa, previa delega, che dovrà essere conferita formalmente dal presidente con allegato documento d´identità.

Infine si ricorda che tutte le associazioni che hanno utilizzato personale a qualsiasi titolo es. co.co.co, co.co. pro. lap e prestazioni occasionali, ecc. hanno l´obbligo di redigere la comunicazione prevista dalla legge.

Tra gli ultimi adempimenti, ma non ultimo, si rammenta che le associazioni che hanno ricevuto donazioni devono avere adempiuto alla comunicazione così come prescritto della circolare del ministero.

Per informazioni, gli interessati possono contattare la segreteria al 3473868244 oppure scrivere a segreteria@anasitalia.org