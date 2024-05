Inserita in Politica il 28/04/2024 da Direttore Adempimenti per le associazini iscritte al RUNTS e per le articoalzioni ANAS La presidenza nazionale della rete associativa Anas ricorda a tutte le affiliate ed in particolare a tutta la classe dirigente delle affiliate che entro il 30 Aprile scade l´obbligo dell´approvazione dei bilancio delle relative associazioni.



In modo particolare, tale obbligo è previsto per tutte le associazioni che sono iscritte al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).



La Presidenza, ricorda, che tutte le associazioni che hanno approvato il relativo bilancio consuntivo 2023, lo stesso, deve essere caricato all´interno del registro unico nazionale terzo settore. Se le relativi presidenze degli enti affiliati lo ritiene opportuno, puo inviare alla presidenza nazionale ANAS, con la relativa delega, la quale provvederà a caricare detto bilancio, dopo aver effettuato i controlli di rito, nel registro unico nazionale del terzo settore.



Infine, precisa, la presidenza che tale obbligo è rivolto alle associazioni iscritte al RUNTS per quelle che non sono iscritte, che ormai sono residuali, si rammenda che l´obbligo di approvazione del bilancio deve essere quello imposto dallo statuto.



Per quanto riguarda le odv (organizzazioni di volontariato) che operano in convenzione o in accordo con le singole regioni per quanto riguarda il trasporto sanitario e la protezione civile tale associazione devono necessariamente essere iscritta al RUNTS e conseguentemente i relativi bilancio devono essere approvati entro il 30 aprile.