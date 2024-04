Inserita in Tempo libero il 18/04/2024 da Patrizia Carcagno Conclusa la riunione con i delegati ANAS Marche per gli adempimenti statutari Sabato 13 aprile 2024 i delegati della rete ANAS Marche (Associazione Nazionale di Azione Sociale) si sono riuniti, in modalità online, per gli adempimenti statutari.

Il Presidente dell’assemblea, il dott. Pierluigi Rossi, dopo aver constatato la regolarità formale e sostanziale, ha dichiarato aperti i lavori. Il Presidente Rossi, dopo le comunicazioni di rito ha illustrato il bilancio che è stato approvato all’unanimità. A seguire, l’assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche come previsto dallo statuto.

Eletto all’unanimità quale Presidente della rete ANAS Regionale Marche il dott. Paolo Perini, insieme a lui il consiglio è composto da: Segretario il Dott. Pierluigi Rossi, Vicepresidente Vicario la dott.ssa Alessandra Perugini, vice Presidente Marco Lorenzini e tre consiglieri, la prof.ssa Catia Eliana Gentilucci, Amedeo Di Giacomo e Stefano Carnevali.

La direzione, rappresentata dal Presidente Perini, dopo aver ringraziato i delegati per la fiducia accordata, ha precisato che in settimana ci sarà una riunione della direzione per avviare i lavori e per l’assegnazione delle deleghe.

Anas Marche è presente nel territorio marchigiano già da alcuni anni, diversi i presidenti che si sono succeduti al vertice della rete associativa, ma solo nell’ultimo anno l’associazione ha visto una crescita sostanziale sia nel numero degli eventi organizzati che delle associazioni affiliate.

Tanti i momenti significativi che hanno caratterizzato l’agenda di Anas Marche 2023 dove si è cercato di dare spazio sia alla cultura che alla formazione che all’arte.

Grande inizio, a febbraio 2023, con la presentazione del libro “Ora siamo Ciechi” del Prof. Antonio Vento ed edito da Fas edizioni, nel teatro di Montecosaro (MC). Sempre nello stesso teatro a seguire ricordiamo l’interessante conferenza tenuta dal Dott. Antonio Lufrano, portavoce di Anas Nazionale: “COME AFFRONTARE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE”.

Il convegno sulla gestione degli enti del terzo settore, alla luce della recente riforma, era principalmente rivolto alle associazioni locali, tanti infatti i presidenti delle Associazioni del territorio presenti.

Nel corso del seminario sono state chiarite le modalità per la gestione sia dei libri contabili che amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione e alla stesura dei verbali delle assemblee, infine spazio alle tantissime domande da parte dei partecipanti. In modo particolare ci si è soffermati sulla legge sulla privacy e sulla gestione della documentazione. Un doveroso approfondimento è stato dedicato alle modalità sia per l’approvazione che per la compilazione del nuovo bilancio secondo i modelli ministeriali.

Dall’incontro sono emerse numerose domande e spunti di riflessione che per mancanza di tempo non sono stati sufficientemente analizzati, ma ai quali si spera di dare presto spazio con un nuovo convegno.

Inoltre ricordiamo il percorso articolato in tre serate intitolato: “ANAS COSTRUISCE IL FUTURO- PILLOLE DI PEDIATRIA” svoltosi nei mesi di marzo e aprile 2023. Un corso gratuito tenuto dall’ente di Formazione Soccorriamo, dove si sono trattati i temi della disostruzione pediatrica, soccorso sportivo e accenni di pediatria in maniera sia teorica che pratica.

Argomento dell’incontro sono state le tecniche di primo soccorso pediatrico e si è spiegato come gestire i problemi sanitari più comuni che si verificano durante i primi anni di vita del bambino, secondo le linee guida dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La prevenzione è, come in ogni ambito, sempre lo strumento più importante sul quale concentrarsi per evitare che l’emergenza si verifichi.

Sono state date le conoscenze adeguate in modo che il genitore, o chi per lui, sappia come intervenire in una situazione problematica, tenendo a bada la reazione emotiva che potrebbe inficiare nella giusta valutazione e nelle tempestiva reazione.

Infine ricordiamo la splendida serata “CENA DI BIANCO- SALOTTO NEL BORGO” tenutosi nel mese di agosto 2023.

L’evento è stato una sorta di flashmob in cui i partecipanti si sono ritrovati in un luogo con lo scopo di dare vita a una cena elegante e raffinata ma al contempo semplice per un’occupazione educata e rispettosa del territorio.

La festa prevedeva poche e semplici regole: ogni commensale doveva essere vestito di bianco e portare da casa l’occorrente per apparecchiare la tavola. Il tutto con materiali ecologici e non monouso, quindi tovaglie e tovaglioli in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri di vetro. Questo sia per rispettare l’ambiente che per allestire lo spazio in maniera accurata e ricercata. Una parte del ricavato della serata è stata devoluta al comune di Montecosaro che ha ospitato e patrocinato la serata, per il restauro di un manufatto del paese.

Anche quest’anno i progetti e le iniziative da proporre e realizzare sono molteplici, grazie anche al nuovo direttivo e ai nuovi soci entrati la direzione di Anas Marche si augura di realizzare importanti eventi e di essere di aiuto e supporto alle varie associazioni affiliate per la cura e lo ssviluppo del territorio.



Alessandra Perugini