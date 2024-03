Inserita in Salute il 18/03/2024 da Patrizia Carcagno Cefra: la presidenza regionale Lombardia convoca le associate ANAS Il presidente ANAS Regionale Lombardia ha convocato per oggi alle ore 16:00 un´assemblea, alla quale parteciperanno tutte le associate, per presentare il nuovo direttore Cefra, presentare le nuove linee guida e gettare le basi per una nuova programmazione a seguito delle dimissioni del vecchio presidente.



La riunione ha visto la grande partecipazione di tutte le affiliate del territorio impegnate in una strategia di crescita e sviluppo comune, in un territorio che da sempre è caratterizzato da una profonda disomogeneità nella organizzazione e programmazione dei servizi di soccorso e di trasporto tra i diversi territori e aziende sanitarie di competenza.



Nel corso dell´incontro si è anche ampiamente parlato della programmazione 2024 che partirà a breve.