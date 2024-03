Inserita in Cultura il 20/03/2024 da Patrizia Carcagno A.N.A.S Nazionale e FITA Sicilia vi invitano all´evento conclusivo del progetto "Fuori dagli Schermi" Giovedì 16 maggio presso i Teatro Savio di Palermo, a partire dalle ore 10:30, si terrà l´evento conclusivo del progetto "Fuori dagli Schermi", organizzato da A.N.A.S. Nazionale e Fita Sicilia.



Il progetto Fuori dagli Schermi si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" di Comiso, l’Istituto Comprensivo Giovanni-Capuana di Raffadali, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Garibaldi" di Marsala, l’Istituto Comprensivo “Lionello Petri” di Santa Teresa di Riva, l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia, l’Istituto “Futura - Istruzione e formazione Professionale” di Niscemi, l’Istituto Comprensivo “G.Giusti Sinopoli” di Agira, l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Turistici Rocco Chinnici” di Nicolosi e l’Istituto Comprensivo Superiore “Vincenzo Messina” di Palazzo Acreide, con l’adesione dei relativi Comuni.