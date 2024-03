Inserita in Cultura il 14/03/2024 da Lisa Di Giovanni Parte da Napoli la prima data dello spettacolo “L’infinito dei campi di Grano” di Roberto Michelangelo Giordi, con la regia di Giancarlo Moretti È edito da Mariù edizioni, il libro scritto da Roberto Michelangelo Giordi da cui è tratto lo spettacolo “L’infinito dei campi di grano”.

Giorgio è un ragazzo di provincia alla ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo. Come un Ulisse dei nostri tempi viaggia alla ricerca di un approdo che stenta a trovare in una società immemore della meraviglia e dell’incanto.

Dal borgo natio a Napoli, da Napoli a Parigi e poi a ritroso, fino al centro del proprio inconscio, Giorgio, attraverso le voci della propria interiorità, ci racconta la sua odissea. Il percorso alla ricerca della sua identità corrisponde forse al caos del mondo che ha ormai perduto la memoria dell’infinito dei campi di grano.

Questa la trama di uno spettacolo sensazionale con la regia di Giancarlo Moretti, tratto da un libro di Roberto Michelangelo Giordi con Michelangelo Nario. Canzoni e musiche di Roberto M. Giordi. Uno spettacolo che abbraccia il teatro popolare, della durata di 1h e 20 m.

Lo spettacolo, si collega saldamente al libro “Aliene sembianze”, un testo che racchiude storie di migrazioni, follia, libertà e resistenza. Sono quattordici, infatti, le storie del libro dove “figure alienate” sono alla ricerca di universi paralleli dove affermare la propria ritrovata umanità. Una mente poliedrica quella che sta alla base del processo creativo. Roberto Michelangelo Giordi, infatti è oltre che scrittore, anche cantautore. La sua esperienza comprovata nel mondo della musica, lo rende il compitore perfetto per le musiche dello spettacolo. Passione che nel 2022 lo porta alla pubblicazione del suo quinto album, un disco che prende il nome proprio di Aliene Sembianze.

Molti i teatri che ospiteranno il grande spettacolo. Il tour avrà la data zero a Napoli, il 22 Marzo presso il Teatro Instabile. Seguiranno le date dell’: 11 Aprile a Roma, al teatro Trastevere. Il 12 Aprile a Milano presso il teatro Argomm. Il 18 Aprile a Pontassieve (Firenze) presso l’Associazione Dietro le quinte, e il 27 Aprile ad Aglianico (Biella) all’Auditorium comunale.

Uno spettacolo sensazionale, quindi, per la regia di Giancarlo Moretti, dove musica, umanità e riscatto morale attendono gli spettatori nei teatri di tutta Italia.