Inserita in Cultura il 05/03/2024 da Patrizia Carcagno ShakerMakers reborn. Gli ShakerMakers, storica band del palermitano e del trapanese, sono tornati a fare musica.



Noti e apprezzati singoli come "Nella mia mente", "Prendimi" (nel video musicale una giovanissima Sarah Castellana), "Come in un sogno" (nel video musicale Eliana Chiavetta) -tutti tratti dall´EP "Parole per Te"-.



Su Facebook è possibile ascoltarne l´inconfondibile britpop e consultarne le date disponibili.