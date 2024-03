Inserita in Cultura il 05/03/2024 da Patrizia Carcagno “Pray for me” è il secondo singolo della band siciliana Quintaessenza. E´ uscito il videoclip di “Pray for me”, secondo singolo della band siciliana Quinta-Essenza: “un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace e armonia con la natura”.



“Pray for me” è una preghiera, un messaggio di speranza che viene rilanciato, dopo il primo singolo “Mission to planet earth” , con un coro di bambini che cantano nel videoclip: “I bambini rappresentano il futuro del mondo e la possibilità di un cambiamento, quindi “I would like to change the world” cantata in coro da chi rappresenta una generazione nuova - spiega la band - sottolinea proprio la voglia di migliorare il pianeta e tutte le persone che lo vivono. Si tratta di una ballad in 12/8 che lancia anche un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace e armonia con la natura. Inoltre, le sonorità blues e soul e le immagini del video, lasciano ampio spazio ad una visione profonda e significativa del messaggio che vorremmo lanciare”.



“In un contesto storico come quello attuale – prosegue la band - è forte nel regista (Emanuele Torre) e nei componenti della band la ricerca di un messaggio di vera pace da restituire in musica e immagini. Per questo motivo il regista traspone in maniera visiva lo Yin e Yang, metafora dell’eterna lotta fra il bene e male. Attraverso il mezzo del body painting i nostri protagonisti attuano un vero e proprio rituale di purificazione. Il videoclip è stato girato nel monastero San Filippo Fragalà a Frazzanò in provincia di Messina”.