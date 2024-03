Inserita in Cultura il 05/03/2024 da Patrizia Carcagno Una Voce per San Marino. Comunicato l´ordine di uscita degli artisti in gara. Annunciati la giuria e il presidente di giuria della finale di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all´11 maggio 2024 a Malmö in Svezia.



La finale della 3^ edizione di “Una voce per San Marino” sarà presieduta da una giuria d´eccezione composta da: Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani. Il Presidente di giuria sarà Celso Valli.





Ecco l´ordine di uscita degli artisti:



PAGO



DAUDIA



XGIOVE



AIMIE ATKINSON



DEZ



MARCELLA BELLA



AARON SIBLEY



WLADY CORONA ICE MC + DJ JAD



LOREDANA BERTÈ



KIDA



BOOOM!



JALISSE



MATE



MASALA & FORESTA



LA RUA



DANA GILLESPIE



MEGARA





La serata sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 oltre che su San Marino RTV anche sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm. La serata decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a MALMÖ in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.



La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e nove Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore di “Una voce per San Marino”, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato.



Ospiti della serata: Riccardo Cocciante e il Piccolo Coro dell´Antoniano “Mariele Ventre”.