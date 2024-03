Inserita in Cronaca il 05/03/2024 da Patrizia Carcagno In difesa degli agricoltori contro la transizione ecologica. Il Sinalp ha partecipato all´incontro organizzato dagli Agricoltori del presidio del Dittaino, che per l´occasione ha invitato a partecipare anche i sindaci del comprensorio.



L´incontro ha visto una notevolissima presenza di Agricoltori e di circa dodici tra Sindaci ed Assessori delle comunità del territorio, oltre il Sinalp.



Il Segretario del Sinalp, Andrea Monteleone, ha invitato i sindaci presenti nel presidio del Dittaino, ad attivarsi per dare vita ad iniziative concrete in grado di difendere gli agricoltori dei loro territori.



La vera capacità della politica -dichiara- deve sempre essere quella di saper trovare soluzioni ai problemi, non quella di trincerarsi dietro divieti ed impossibilità di agire per nascondere spesso l´incapacità di “fare”.



E´ sempre maggiore la ingerenza -così il Sinalp- in agricoltura, delle pratiche concorrenziali sleali e contro il cibo sintetico che consegnerà la nostra “vita alimentare” alle multinazionali che già oggi decidono sul mercato mondiale dei cereali, imponendo soluzioni ed abitudini alimentari che tutto hanno, tranne la qualità e genuinità tipiche dei nostri prodotti coltivati nei nostri territori dai nostri agricoltori.