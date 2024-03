Inserita in Economia il 05/03/2024 da Patrizia Carcagno Scambi commerciali con l’Australia in costante crescita, opportunità per la Sicilia. “Le relazioni tra l´Italia e l´Australia continuano a crescere in modo costante, con promettenti prospettive di ulteriore rafforzamento per il futuro, in particolare per la Sicilia. Tra i settori in crescita ci sono anche comparti tradizionali dell´economia siciliana come l´agroalimentare e il turismo, soprattutto quello delle radici, e il settore tecnologico, un´opportunità tutta da cogliere per le imprese dell´isola.”



Lo ha dichiarato Carmelo Cutuli, Presidente di Confassociazioni Sud Italia, nel corso della presentazione del branch australiano di Confassociazioni tenutasi presso la Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, su iniziativa del Sen. Francesco Giacobbe, Segretario della 9a Commissione Permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare). Hanno partecipato all’incontro, oltre al Sen. Giacobbe e Cutuli, il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana ed il presidente di Confassociazioni Australia, Giovanni Patti.



“L´interscambio commerciale - ha sottolineato Cutuli nella sua overview sulle relazioni tra Italia ed Australia - tra le due economie si attesta già oggi su ottimi livelli, con un export italiano in Australia che supera i 4 miliardi di euro. L´Australia rappresenta inoltre un gateway strategico per espandere la presenza italiana nell´area Indo-Pacifica. Da parte sua, l´Australia guarda con grande interesse alla possibilità di stringere un accordo commerciale con l´Unione Europea. La valorizzazione del contributo delle comunità italiane in Australia rimane un obiettivo prioritario. Confassociazioni, attraverso il nuovo branch Confassociazioni Australia ed anche la delegazione regionale Confassociazioni Sicilia, è fortemente impegnata a rafforzare la propria rete, creando nuove opportunità di scambio e collaborazione tra professionisti e imprese dei due Paesi. Promuovere e rafforzare i legami culturali e commerciali tra Sicilia ed Australia è di fondamentale importanza.”



“Le relazioni - ha concluso Cutuli - tra la Sicilia e l’Australia hanno solide basi e un grande potenziale di ulteriore crescita. Lavoreremo insieme per cogliere questa opportunità e raggiungere nuovi traguardi di cooperazione a beneficio reciproco."