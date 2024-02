Inserita in Cultura il 26/02/2024 da Patrizia Carcagno Aperte le iscrizioni per il Bando 30 CFU Art. 13 sul portale Orienta Campus Sono aperte le iscrizioni al bando dei 30 CFU art. 13, riferito ai docenti in possesso di abilitazione

su classe di concorso o su un altro grado di istruzione e ai docenti con specializzazione sul

sostegno.

La partecipazione al corso è fondamentale per prendere L´abilitazione su una ulteriore o nuova

classe di concorso, previo il possesso dei requisiti per l´accesso alla classe di concorso (laurea e

crediti formativi successivi).

Per accedere al percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche

applicate alla disciplina di riferimento è requisito indispensabile il possesso del titolo di studio con

riferimento alla classe di concorso come da tabelle MIUR, l’abilitazione o specializzazione in altre

classi di concorso o in altri gradi di istruzione.

I corsi abilitanti per l’insegnamento vengono attivati con anno accademico 2023/2024 come

disciplinato dal DPCM del 4 agosto 2023 e delineato dal Decreto Legge n. 36/2022.

Ad oggi è l´unico percorso attivabile del gruppo 60/30/36 cfu. Sugli altri percorsi abilitanti siamo

ancora in attesa di ulteriori linee guida ministeriali.

Il percorso prevede dei cicli e una formula di studio esclusivamente online, in modalità streaming

sincrona durante i weekend.

Le lezioni del primo ciclo avranno inizio nella prima decade di marzo, con scadenza del bando il 5

marzo, e il corso avrà un costo di € 2000 + 150 di tassa amministrativa per la prova finale.

E’ possibile caricare le istanza di iscrizione sul portale Orienta Campus alla sezione: 30CFU_ART13

La scadenza del bando è prevista per il 5 marzo.