21/02/2024 A.N.A.S Piemonte sigla l'accordo con il volontariato del trasporto sanitario regione Piemonte

21/02/2024



ANAS Piemonte, entra al tavolo tecnico piemontese per la regolamentazione e lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario in accordo con le Organizzazioni di Volontariato.



Il giorno 19 febbraio 2024, per ANAS Piemonte, firma il vice presidente regionale Guido Galiasso. Un augurio di buon lavoro per tutte le affiliate ANAS sul territorio piemontese.



I presenti alla firma: Assessore Sanità Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, ANPAS Piemonte Vincenzo Sciortino, CRI Piemonte Vittorio Ferrero, Federazione delle Misericordie Piemonte Antonio Dal Torrione.