Inserita in Politica il 18/02/2024 da Massimo Piccolo La protesta dei trattori e la (tentata) scomparsa del contante, rispondono alla stessa logica.



















































Nel campo agricolo UE, come è noto, da diverse settimane gli agricoltori dell’UE (i trattori…), stanno protestando contro le politiche demenziali, ma soprattutto inefficaci e financo suicide: che porteranno “per mano” e "nel tempo”, gli agricoltori a non coltivare più la terra.



Nel tempo, il risultato sarà (nelle intenzioni dei Poteri forti, cioè gli oligarchi occidentali) la progressiva “scomparsa” di terreni agricoli che producono il sostentamento da cibo delle persone. Terreni che si accaparreranno le solite multinazionali (cioé loro…), bla bla bla… Quindi il cibo consumato, sarà solo quello “trattato” dalle solite multinazionali, e, se va bene, quello importato dai paesi che non sanno cosa significhi “qualità” e sicurezza.

Di quanto sopra, ci stiamo accorgendo solo perché “i trattori” stanno facendo…”casino”.



Una cosa della quale invece non ci siamo “accorti”, ma che per similitudine va nella stessa direzione della “scomparsa dei terreni”: trattasi della progressiva “scomparsa” del denaro contante.



I Media da ormai diversi anni, stanno spingendo al non uso del denaro, quasi criminalizzando chi usa il contante. Ai poteri forti non è bastato togliere la “sovranità monetaria” agli Stati UE (che era gratis, con le proprie Banche centrali), mettendo in moto il meccanismo della BCE (che crea e stampa denaro gratis – dal nulla - in cambio di interessi): ma stanno andando nella direzione di non far circolare il denaro contante, e obbligare tutti ad avere un conto corrente da qualche parte. Esattamente come per i terreni che vogliono far “scomparire”. Una specie di "green-pass" economico-finanziario. Non ti apri il conto? Non hai la carta? Muori.



In questo modo, il sistema bancario/finanziario, con un click, ti può bloccare la “carta” e tu non puoi neanche comprare i “viveri”. Ovviamente, lo farà con una delle tantissime “legittimissime” (che fa rima con fascistissime) leggi UE o “sovraniste alle vongole”, e a prova di Corte Costituzionale (chi era Costei?).



Ossia, con norme diaboliche che i Governi (o UE) protempore (ormai fattisi “legislatore”) forniranno loro (Sistema bancario) in un piatto d’argento.

Tipo l’obbligo vaccinale, travestito da green-pass (qualcuno si ricorda di quel signore che concionava di “non ti vaccini? Muori e fai morire…bla bla bla…).



Non ci credete? Fate un monitoraggio nella vostra città. Mi giunge notizia di una “morìa” di sedi bancarie (agenzie, filiali, ecc…) dove si può prelevare contante ad uno sportello. Sarà stato il Covid?



In pratica un suddito, pardon, un cittadino, può prelevare solo dai bancomat (fino a quando non chiuderanno anche quelli, e ti costringeranno a usare solo carte; si comincia sempre così...piano piano...così non ti fanno male, come il green pass; in principio solo i medici, poi le scuole, e via così...).

Un mio amico, l’altro giorno, mi diceva che per incassare un assegno di 6 euro e 50, emesso dalla sua stessa banca (per un rimborso), avrebbe dovuto pagare 7,00 euro di “servizio”. Ma ci rendiamo conto?

Che cos’è questo se non un “invito” (incentivo?) a non tenere “contante”?

Signora mia dove siamo arrivati… sento un olezzo pregnante, sarà una delle tante vacche UE?

Massimo Piccolo