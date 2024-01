Inserita in Politica il 26/01/2024 da Massimo Piccolo Il genocidio di Israele, e i popoli Occidentali sotto le “Repubbliche delle banane”























































La corte internazionale dell'Aia

E’ in corso un genocidio perpetrato da mesi da Israele contro inermi civili palestinesi residenti in quelle terre da secoli, ben prima che dagli inizi del 1900 se ne impadronissero i sionisti, cosa che moltissimi (dimentichi o in malafede) saltano a pie’ pari fino al 1948. E pure dopo.



Non vi vorrei annoiare, ma come si può tacere che dai primi del 1900 al “48 ci furono stragi e uccisioni – sempre a cura dei sionisti, “il popolo eletto” (da chi?) - di contadini e derelitti palestinesi delle quali nessuno Stato “democratico” e “buono” parla? Si parte invece, sempre dai nazisti, bla bla bla…

In questi giorni, la Corte internazionale di giustizia dell´Aja ritiene che vi sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele (che vi risparmio, le trovate in tutti i siti di info).



Ciò, a seguito della denuncia, alla Stessa, da parte dello Stato del Sudafrica, unica Nazione con i “cabasisi” che ha fatto ciò che il loro popolo vede a occhio nudo, insieme ai popoli occidentali, e sottolineno “popoli” e non Governi, e che appunto i Governi continuano a “pappagallare” e “supercazzoleggiare”, circa quello che si vede a occhio nudo, e che a mente “serena” (e in buona fede) chiunque può vedere.



Una specie di strage di stato, che Israele sta perpetrando contro i civili di Gaza, con la solita etichetta di “lotta al terrorismo”. Che vale per tutte le stagioni: Torri gemelle, guerre varie in giro per il mondo, bla bla bla…







I popoli sotto le Repubbliche delle babane

Dicevo dei popoli, e non dei Governi. Fateci caso, quando i Governi Occidentali fanno una cosa priva di senso e ragionevolezza (v. UE), e i popoli invece protestano contro gli irragionevoli provvedimenti che Loro prendono, immediatamente si etichettano i popoli che scendono in piazza con le etichette più disparate.

Vedi per esempio alla voce cambiamento climatico, appena gli agricoltori protestano contro la setta ideologica degli ambientalisti “paraclimatici” (ma anche para… altro, in buona o cattiva fede che sia), immediatamente il popolo viene etichettato con derive naziste, no vax, putiniani, ed altre corbellerie (uso un eufemismo).

Ci sono i Tg, che dopo settimane di silenzio sulle proteste degli agricoltori tedeschi (ma anche di altri stati UE), ora ne parlano, ma bilanciano subito le info che divulgano, segnalando il fatto che, come fanno spesso, “ci sono infiltrati del partito nazista”, bla bla bla… Come se chiunque si infiltrasse, il merito del problema sarebbe diverso. Così, nel 1933, Hitler arrivò al potere…

In ogni caso è un esempio di come i Governi Occidentali e “buoni”, alias nuove “repubbliche delle banane”, operino in direzione contraria agli interessi dei loro popoli, ma soprattutto al buonsenso, che ormai orwellianamente lo hanno fatto pro domo loro: “La guerra è pace”, diceva un tipo che iddio lo abbia in gloria al più presto.







La guerra in Ucraina? Un nano contro una potenza atomica (una follia)

Vogliamo parlare della guerra in Ucraina? Chiunque sano di mente ed in buona fede, capisce che un “nano” militare non ha alcuna speranza di vincere una guerra contro una potenza atomica. Hai voglia a mandare armi (le fabbriche di armi ringraziano vivamente…la vera finalità della guerra).

Eppure i Governi occidentali “buoni” per definizione, imperterriti continuano a dare armi (disgraziatamente per loro) a dei morti che camminano, al contrario dei loro popoli (quelli occidentali) che sono contrari. Il tutto senza un briciolo di coscienza.



Mi fermo qui, per non annoiarvi, ma potrei continuare con esempi nel campo della sanità (Big Pharma ringrazia per…la pandemia…), in quello petrolifero (le compagnie petrolifere ringraziano per le riserve di petrolio “rapinate” all’Iraq) , ecc…

Infine, vi prego di porre attenzione a ciò che ci veicolano i mass media italiani (Tv, radio, giornali, ecc…). Ogni volta che passano notizie di Paesi che non obbediscono e/o convergono verso gli interessi Occidentali, cioè del profitto del “padrone”, il noto cow-boy (e dei suoi burattinai): inevitabilmente si etichettano tali Paesi, come minimo, come “terroristi”.

Chiudo con un´altra preghiera, fate caso che quasi ogni pomeriggio-sera passano in tv episodi della seconda guerra mondiale (La7), ovviamente tutti a favore del Cow-boy; casualmente, invece, non si raccontano le “epiche” gesta del cow-boy in altre parti del mondo, dove appena appariva all’orizzonte la parola “Comunismo” o “Socialismo” (Corea, Viet-Nam, Laos, Cambogia, ecc…, - tralascio l’America latina -): il cow boy, si è preso la briga voler “esportare” la democrazia, ossia di fare stragi di incolpevoli civili e terre che erano nella disponibilità dei poveri contadini, con aerei al Napalm che bruciavano intere coltivazioni di riso.



Ma queste immagini sono bandite dai mass media. Ovviamente.

Signora mia, che vogliamo fare: così va il Mondo…



Massimo Piccolo