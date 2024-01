Il “pistolero” di capodanno e...”la prima pietra”.

Inserita in Politica il 03/01/2024 da Massimo Piccolo

Non ho fatto in tempo a scrivere che la maggior parte dei giornalisti (e/o commentatori – aggiungo ora, lo avevo dimenticato prima -), sono profondamente faziosi e intolleranti, che subito sono usciti titoli cubitali sul “pistolero di Capodanno”.







Come avrete capito, mi riferisco alla notizia del giorno: un deputato di Fratelli d’Italia, dai titoli di giornali, sembra che fosse andato ad un veglione per fare una strage.





Da come la notizia era uscita, davvero non ci potevo credere. Fatto un minimo di approfondimento. Ho scoperto che i fatti occorsi sono i seguenti.





Un deputato di Fdi, aveva con se medesimo una pistola, che deteneva legalmente, e si trovava ad un Veglione di Capodanno con altre persone. Ad un certo punto, nessuno e sottolineo nessuno, sa come siano andati i fatti: ma pare sia partito un colpo che ha ferito una persona dell’entourage della scorta. Sfortuna (per lui e la Meloni) ha voluto, che fosse partecipe del Veglione il sottosegretario Del Mastro (v. il caso “Cospito”).





E fu così, che si aprirono le “cateratte”. I “soliti” faziosi hanno cominciato a cannoneggiare, con le parole d’ordine del caso: “dimissioni”, “dirigenti inadeguati”, “Meloni non dice niente”, “evitata una strage”. E via elencando, non vi annoio.





Addirittura qualcuno ha paragonato quest’evento alle pericolosità di detenere armi negli Usa (i cow boy, te li raccomando…), che fanno stragi (le persone, e non le armi) e quindi, ”ovviamente”, anche noi siamo messi male (ancora no veramente, ma siamo sulla buona strada…).





Ora, quanti di noi non hanno avuto a che fare con un amico e/o conoscente che per i più svariati motivi deteneva una pistola, e che per "imprudenza", magari vi ha fatto vedere la stessa? Qua, la differenza è che la persona interessata è di Fratelli d’Italia, e quindi…”tutti giù per terra”!





Nessuno mette in dubbio che il deputato in questione poteva usare meglio il cervello e la prudenza (si sa, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, a prescindere a quale partito appartenga la persona), ma vivaddio non si può usare una persona “imprudente” a parametro di tutta la classe dirigente politica di uno schieramento politico.





E´ come quando i "soliti" faziosi intervistavano un deputato 5stelle della prima ora (2013-2018), uno dei famosi "scappati di casa". Magari spaesato e non sapendo bene "chi avesse di fronte": il quale, quando rispondeva ad una domanda del "fazioso" di turno, con una fantasmagorica..."Minchiata", i "faziosi" davano titoli cubitali, sul fatto che tutti i 5Stelle erano "scappati di casa". Poi pensò bene Giggino Di maio a fare ricredere tutti (questa é troppo "sottile", non so se si capisce....), ma in quel momento era come sparare sulla Croce Rossa.







Se volete, é come se si dicesse che tutti i siciliani sono mafiosi, perché in Sicilia ci sono i mafiosi. Come se a Roma non ce ne fossero…





Qualcuno disse qualche millennio fa: “Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Credo dovesse essere un “democristiano” doc.







Signora mia, lei ha il porto d’armi? Se lo tolga...