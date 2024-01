Inserita in Politica il 28/12/2023 da Massimo Piccolo

Il buon Bersani, e il Conte Max.



























Tempo fa ho assistito (La7, “di Martedì” di qualche tempo fa) ad un “divertente” scambio di opinioni tra il Conte Max, e il buon Bersani, che io chiamo il Gorbaciov della sinistra italiana.





In verità avrei voluto riportare alcune loro “fumose” affermazioni in politichese e poi tradurle in “volgare”, ma purtroppo non ho avuto tempo e modo (ma soprattutto voglia). Riporto solo alcune perle…





Bersani chiedeva quasi in ginocchio al Conte Max di “mettersi insieme” (politicamente parlando).



 Cito:





“Il problema è sempre stato di tradurre in politica il potenziale (Pd-M5S, ndr), tutto qua…io dico che il modo di reagire (delle opposizioni, ndr) ehhh... passare al cantiere dell’alternativa…che ehhh fatto di…di…prima di tutto, di un gesto politico. Apriamo il cantiere, siamo un’alleanza per l’alternativa, vogliamo creare un campo, con forze civiche sociali…ecc… Questi sono i nostri valori fondamentali (valori??? Chi li ha visti? ndr)…le cose che ci differenziano…le vedremo assieme…le normalizzeremo (???,ndr)… Troveremo anche un compromesso…Ci si lavora…non si fa in un mattino…”





Vi (e mi) risparmio il resto.











Passiamo al Conte Max.





 Cito:





“No assolutamente (che vuol dire assolutamente? Assolutamente che? Un avverbio, che se non precisi in che senso – Sì o No - , non vuol dire assolutamente…nulla, ndr)… Ma io dico che Il nostro obiettivo è di costruire un’alternativa di governo…un obiettivo che… ci impegna tutti i giorni…e un seme l’abbiamo già depositato, col… la proposta sul salario minimo. Dobbiamo continuare così, su temi specifici, obiettivi condivisi. Quello che secondo me…l’unica cosa che…non funzionerebbe…siccome siamo due forze…io parlo per il movimento 5 stelle, che ha una vocazione…Dna… caratteristiche…a non recitare la parte di un cespuglio…ma vuole piena...rispetto della dignità…riconoscimento della reciproca autonomia…do..emo…(dovremo? ndr) fare un percorso, un metodo di lavoro, in cui quotidianamente si lavora verso questo obiettivo, che non è diddi..(di? ndr) domani mattina, quindi abbiamo un po’ di tempo per costruirlo…".





Anche qui, vi (e mi) risparmio il resto.



Traduzione: Bersani chiede al Conte max di unire le loro opposizioni per combattere la Meloni, e mettersi insieme (Pd e M5S) e trovare compromessi, bla bla bla…





Risponde il Conte Max, che (v. sopra, insintetizzabile) loro non vogliono fare i “cespugli” della sinistra. Si riferiva evidentemente ai famosi cespugli dell’Ulivo di Prodi (anni”90), alias alleati di serie “B” di una eventuale alleanza.





Bene, con la speranza che non vi stia girando la testa, leggendo, ma soprattutto ascoltando quanto sopra (1) – v. link in calce, soprattutto i primi 5 minuti del video -, questa é la più plastica rappresentazione visiva della certificazione che la Meloni governerà per altri 4 anni (se va male).





Dimenticavo di dire che il resto del “confronto” Tv, era una pura elencazione di affermazioni apodittiche contro la Meloni (il Governo), e mai che fosse uscita dalle loro bocche una “proposta” oppure una “visione”, sul “che fare”.





Giuro che quanto sopra, è stato riportato testualmente dal video. D’altronde se non ci credete, guardate il video (puro surrealismo): soprattutto i primi 4 minuti. Non si possono ascoltare. La “fumosità” del linguaggio, rende degnamente la loro consistenza politica, nonché la loro “visione”, sul da farsi.





E cioè, prendendo a prestito una famosa frase di Mourinho: “Zeru titoli”.





Signora mia, dove arriveremo mai…



Massimo Piccolo



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^