Inserita in Politica il 28/12/2023 da Massimo Piccolo La Palestina e Churchill, e i figli del...Capitalismo.























> La Palestina

“Se i nostri sogni per il sionismo devono finire nel fumo delle pistole degli assassini – riferendosi ai sionisti, ndr – e i nostri sforzi per il sionismo devono produrre un gruppo di gangster degni della Germania nazista: allora molti, come me stesso, dovranno riconsiderare le posizioni che abbiamo tenuto così consistentemente, così coerentemente per così tanto tempo nel passato”(1).

- Sir Winston Leonard Spencer Churchill -



(Woodstock, 30 novembre 1874 – Londra, 24 gennaio 1965. E’ stato un politico, storico, giornalista e militare britannico)



(1) – Citazione da un video di Paolo Barnard, v. link in calce -.









> Perché in Italia non si fanno più figli? Molto semplice.





Il Turbo Capitalismo "importato" da quel grande paese di mm...eravigliosa democrazia, non ha bisogno di figli. Ha bisogno di “schiavi”, che siano soprattutto immediatamente spendibili nel campo del lavoro (il tempo è danaro). Ergo, meglio un immigrato brutto sporco e cattivo che deve “solo” sopravvivere e quindi disposto a fare qualsiasi cosa, ma: i-m-m-e-d-i-a-t-a-m-e-n-t-e spendibile nel campo lavorativo (legale o illegale non fa nulla).

Poiché con il lavoro degli "schiavi" il capitalista fa immediatamente profitto.

Viceversa, un figlio di italiani, la famiglia lo deve "mantenere" fino alla maggiore età, con costi per la famiglia medesima, ma anche per lo Stato (con asili nido, scuole, università, sanità, assegni familiari, ecc…).

Una volta poi che il figlio diventa maggiorenne, magari pure istruito, magari fa pure lo...“schizzinoso”, e non vuole farsi sfruttare dal datore di lavoro a 500 euro al mese per 12 ore al giorno. Chiaro no?



E poi dice perché uno si butta...a mare!



Signora mia, dove arriveremo mai…



Massimo Piccolo







“Israele e Palestina, le verità taciute”



(giornalista famoso, ma soprattutto LIBERO)



< DA min. 39´30 A 42´55 Sionisti e Churchill > https://www.youtube.com/watch?v=ASc5PELVLYU



(Incontro di venerdì 11 Dicembre 2009, ore 21 presso Circoscrizione di Castiglione di Ravenna, Sala Riunioni "Tamerice" Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna (RA))



