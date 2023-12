Inserita in Politica il 12/12/2023 da Patrizia Carcagno Trapani- Giornata inclusiva con attività senza barriere in acqua Giornata inclusiva, domenica, presso la Piscina Comunale di Trapani, che ha visto la partecipazione di oltre 40 atleti diversamente abili e atleti della ASD Aquarius, che gestisce l´impianto.

La manifestazione organizzata dall´Aquarius Trapani, voluta dal presidente Marianna Grammatico del Rotary Club distretto 2110 Trapani-Birgi, è stata incentrata su una serie di attività senza barriere in acqua. A partire dall´emozionante esperienza di immersione con le bombole con l´aiuto dei tecnici della Freedrivers Trapani di Sara Menegatti che opera sia presso la piscina sia presso l´Hotel Tirreno di Pizzolungo, seguita da un´avvincente partita di pallanuoto inclusiva e senza barriere con la partecipazione della squadra plurimedagliata e campione d´Italia della FISDIR l´Asd Delfini Blu di Palermo e proprio sull´avvincente esperienza di questi campioni speciali, anche una partita di mini pallanuoto con piccoli allievi della ASD Aquarius e della TMA di Trapani. La terapia multisistemica che utilizza l´acqua come attivatore emozionale, cognitivo comportamentale e relazionale per bambini con sindrome dello spettro autistico.

Nel corso dell´evento è stata ufficializzata, la costituzione della squadra inclusiva dell´Aquarius, su progetto ideato dal presidente Sergio Di Bartolo e dai dottori Giuseppe Lucchese e Paolo Maietta, quest´ultimo ideatore della Terapia Multisistemica in Acqua.

Molto soddisfatti gli organizzatori. La giornata è servita a buttare le basi per future collaborazioni a favore dei bambini affetti da disturbi relazionali.

A chiudere la giornata un momento conviviale che ha reso la giornata ancora più inclusiva.