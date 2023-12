Inserita in Politica il 11/12/2023 da Patrizia Carcagno I tassisti di Trapani ed Erice si mobilitano per la donazione del sangue Il Comune di Trapani, in collaborazione con il Comune di Erice, l´Ospedale Sant´Antonio Abate e la Croce Rossa, promuove e sostiene l´iniziativa dei tassisti di Trapani ed Erice, che si rendono disponibili a trasportare gratuitamente i donatori di sangue nella giornata di venerdì 15 dicembre 2023.

L´iniziativa nasce dall´appello di Giovanni Cimino, tassista di Trapani, noto per essere il primo ad avere un defibrillatore a bordo, donato dall´associazione Live Charity. Cimino ha invitato i suoi colleghi a offrire il loro servizio a chiunque voglia donare il sangue, prenotando attraverso il numero Whatsapp di Live Charity al +39 320.946.94.93.

La prenotazione va effettuata entro il 14 dicembre.

Gli autisti, nella mattinata di venerdì 15 dicembre, accompagneranno, presso il reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale trapanese, tutti coloro che vorranno parteciparvi, e li riporteranno, successivamente, al luogo di partenza. Un servizio esclusivo e comodo per tutti gli utenti.

"Ringraziamo i tassisti di Trapani ed Erice per la loro generosità e solidarietà - affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l´assessore alle Pari Opportunità Giuseppe Virzì - , e invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa, che può salvare numerose vite. Si tratta di un gesto di civiltà e di responsabilità sociale, che dimostra lo spirito di comunità che caratterizza il nostro territorio. Si inizia dall´Ospedale Sant’Antonio Abate (Erice/Trapani), ma ci auguriamo che questa iniziativa possa sbarcare in tutta Italia, aiutando i tanti Ospedali presenti nella nostra nazione".