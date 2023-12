Inserita in Tempo libero il 07/12/2023 da Patrizia Carcagno Marsala, al via le iscrizioni per la XVIII edizione del concorso “Il Presepe più Bello” Sono aperte le iscrizioni alla XVIII edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2023 – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da padre Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia.

Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia.



Il concorso si divide in cinque categorie:



1 – CONCORSO TRADIZIONALE (XVIII Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2023”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp ai seguenti numeri - 328.0172169 o 329.2908526 - con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l´abitazione).



2 – IL PRESEPE IN VETRINA (IV Edizione). Per partecipare basta scrivere su WhatsApp ai seguenti numeri: 328.0172169 – 329.2908526, indicando l’indirizzo e il nome dell’attività. Ove si volesse partecipare e non si è in possesso di un presepe si potrà farne richiesta , nei limiti della disponibilità in seno alla collezione privata di Padre Filippo Romano.



3 – IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (X Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – dopo Natale, verranno caricate sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme



4 – DISEGNA IL TUO PRESEPE (IV Edizione). Categoria riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni – singolarmente o in gruppo – potranno disegnare, colorare o dipingere un elaborato sulla nascita di Gesù. Non ci sono vincoli di dimensioni o materiale da usare. Aurelia Piccione, dell´associazione Stella di Betlemme, entro il 21 dicembre, ritirerà gli elaborati delle varie scuole. Per informazioni chiamare il numero 389.1405026.



5 – LA MIA POESIA SUL PRESEPE. E´ stata la novità dell’edizione 2022. Possono partecipare gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria, realizzando brevi componimenti poetici sul presepe e sulle emozioni che ad esso sono correlate. Anche per questa categoria le poesie vanno inviate entro il 21 dicembre 2023 tramite posta (Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”, contrada Strasatti n.1120 – 91025, Marsala), o via e-mail (ass.stelladibetlemme@virgiloo.it). Per ulteriori informazioni contattare i numeri 328.0172169 o 329.2908526



Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, visionerà i presepi ed esaminerà tutto il materiale pervenuto e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio.



Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla diciottesima edizione. Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara, oltre cinquanta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio.