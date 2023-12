Inserita in Cultura il 07/12/2023 da Patrizia Carcagno La casa di Babbo Natale, il Presepe vivente e il Teatro al centro delle festività a Campobello Natale all’insegna dell’armonia, della condivisione e, soprattutto, della gioia per i bambini, a Campobello di Mazara.



È con questo spirito che, quest’anno, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, con il coordinamento dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze, ha promosso il programma di manifestazioni che, a partire da venerdì 15 dicembre e sino al 6 gennaio 2024, animeranno le festività natalizie.



A partire dal 15 dicembre (nelle giornate del 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 dicembre e in quelle del 5, 6 e 7 gennaio), dalle ore 17 alle 20, all’interno dell’ex chiesa dell’Addolorata, sarà infatti possibile visitare la casa di Babbo Natale, un luogo dalla magica atmosfera dove i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e di scrivergli una letterina, mentre in piazza Addolorata saranno allestite tante attrazioni, con gonfiabili, zucchero filato, crepes, popcorn, musica e animazione a cura degli IcantaParty.



A Palazzo Accardi, nelle giornate dal 17, 25 e 26 dicembre, del 1° e del 6 gennaio, sempre dalle ore 17 alle 20, sarà invece possibile visitare il Presepe Vivente curato dal Corteo Storico di Santa Rita e allestito al piano terrà dell’edificio, che rappresenta una delle più belle residenze storiche di Campobello.



Sarà ricreato un affascinante scenario con gli antichi mestieri e le scene di vita quotidiana dislocati nello spaccato di un piccolo borgo in un ideale percorso che condurrà alla Natività.



Accompagnati dai figuranti, i visitatori torneranno, dunque, “indietro nel tempo” in un viaggio coinvolgente ed emozionante.



Location d’eccellenza del Natale sarà, inoltre, il cine-tetro Olimpia, che ospiterà 4 diversi appuntamenti: il 26 dicembre, alle ore 21, l’orchestra Women & Sister of New Gospel si esibirà nel concerto “Give Peace a Change”; il 27 dicembre, alle ore 18.30, si terrà inoltre il concerto Smooth Jazz di Laura Calia Quartet; il 28 dicembre, alle ore 21, sarà invece la volta del “Premio Eccellenze Campobellesi” a cura della Pro Loco Costa di Cusa, mentre il 29 e il 30 dicembre, sempre alle 21, sarà portata in scena la commedia dialettale in due atti “E comu semu ricchi e un ni lu sapi nuddu” a cura degli Amici dell’Araba Fenice.



Protagoniste del Natale campobellese saranno, infine, le locali associazioni Caritas, Azione Cattolica – fondazione Telethon, Yalla, Rotary, Fidapa, Gandhi e Avis, che animeranno tutto il periodo natalizio con diverse iniziative che si articoleranno dal 14 dicembre al 6 gennaio 2024.