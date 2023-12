Inserita in Politica il 01/12/2023 da Patrizia Carcagno Giornata mondiale delle persone con disabilità, incontro pubblico domenica a Favignana Domenica 3 dicembre alle ore 10.30, in occasione della Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, si terrà a Palazzo Florio, a Favignana, un incontro pubblico organizzato dal Comune. Interverranno esperti e rappresentanti di associazioni operanti nel sociale.

“Anche quest´anno l´Amministrazione comunale ha voluto organizzare questo incontro per discutere e confrontarsi sul tema dei diritti delle persone con disabilità”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Come Istituzione pubblica locale, ma anche a livello nazionale, sono ancora tanti i passi da compiere verso una società più accessibile, non solo per ciò che concerne l´abbattimento delle barriere architettoniche ma in ogni campo del vivere comune: dall´istruzione al lavoro, dalla partecipazione alla vita pubblica a quella culturale. Dopo la Disability Card introdotta l´anno scorso e l’istituzione della figura del Garante della Persona con Disabilità, già approvata dalla Giunta, stiamo lavorando per reperire i fondi per istituire il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumento atto a progettare e pianificare gli interventi utili al raggiungimento del massimo grado di fruibilità degli edifici e mobilità nell’ambiente abitato per tutti i cittadini”.

“La disabilità si presenta sotto molte forme a volte non visibili e dare gli strumenti giusti di supporto alle famiglie è un dovere per chi amministra”, spiega l’assessore Monica Modica con delega ai Servizi sociali. “Il Garante per la disabilità sarà un punto di riferimento e un supporto fondamentale ma da solo non è sufficiente. Stiamo mettendo in campo più strumenti e azioni sul territorio per il sociale e per la scuola che è uno dei luoghi dove c’è più bisogno di una presenza"