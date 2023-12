Inserita in Cultura il 01/12/2023 da Patrizia Carcagno Inaugurazione “Nugae: scatole magiche e frammenti d’arte” Si inaugura sabato 9 dicembre, presso lo “Spazio Espositivo Arti Librarie” del prof. Francesco Maria Rizzo, la nuova mostra dell’artista Enzo Tardia intitolata “Nugae: scatole magiche e frammenti d’arte”.

In Via XXX gennaio n°21 a Trapani, in un luogo che trasuda di cultura e storia, prende vita l’ambizioso progetto dell’artista che si staglia tra le massime espressioni dell’arte contemporanea trapanese.

“La mostra – spiega Tardia – nasce, in primis, dalla volontà di esaltare l’arte e consentirgli la massima espressione in un luogo che inebria lo sguardo e l’anima di cultura, tra torchi antichi e utensili di pregiata fattezza”.

Nella mostra, a cura della prof.ssa Martina Emanuela Palermo e della prof.ssa Alessandra Infranca, si esalta il rigoroso linguaggio delle geometrie, oggetto di studio e minuziosa indagine per l’artista.

Tardia, cantore delle forme, celebra la plasmabilità della materia introducendo degli elementi compositivi vocati all’intento di innovare, con acume e dovizia, il suo linguaggio artistico.

Nella sua esposizione rientreranno infatti alcune recenti produzioni.

Figureranno, tra le altre cose, alcuni oggetti inediti, espressione della modernità consumistica e industriale, assemblati con metodico intento compositivo.

Altri inediti sono i "legni sagomati", le nuove "sculture in ferro” e le più note “scatole magiche" impreziosite da una brochure a cura di Donatella Giangaspero. La mostra, inaugurata sabato 9 dicembre, sarà visitabile fino al 20 con i seguenti orari dalle 10,00 alle 12,30 del mattino e dalle 16,30 alle 19,00 di pomeriggio. La domenica si riceverà per appuntamento chiamando il numero 3393027350.







Enzo Tardia nasce a Trapani, nel 1960, città in cui vive e lavora. L’amore devoto per l’arte è alimentato da frequentazioni con maestri come Lino Tardia. Altisonanti incontri con critici di rilevanza nazionale e internazionale come Franco Grasso, Dario Macacchi, Renzo Bertoni, Aldo Gerbino, Marco Goldin, Francesco Gallo Mazzeo, Giorgio Celli, Vittorio Spampinato, Andrea Romoli Barberini, Tommaso Romano, Tanino Bonifacio e artisti come Giuseppe Migneco, Ugo Attardi, Franco Mulas, Turi Sottile ed Ennio Calabria gli hanno consentito di innovare la sua arte definendone il tocco e lo stile.

Enzo Tardia ha partecipato a numerose mostre collettive, premi e rassegne a carattere nazionale ed internazionale. Le sue opere sono presenti in collezioni private sia in Italia che all’estero.

Da tre anni fa parte del Gruppo C.O.N.V.I.D ideato da Roberto Sgarbossa.