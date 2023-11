Inserita in Cultura il 22/11/2023 da Patrizia Carcagno Trapani, torna la Natività subacquea Sarà posto, sui fondali di Trapani, nei pressi del Relitto Pavlos V, un presepe subacqueo da parte del Centro Immersioni Freedivers in collaborazione con il Comune di Trapani. La Natività sarà visitabile a partire dall´8 dicembre fino al 6 gennaio.

«Accogliamo con grande piacere il riproporsi dell´iniziativa - affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l´assessore alle Pari Opportunità Giuseppe Virzì -. Nel rispetto del credo di tutti, accogliamo la Natività nel cuore del nostro mare, valorizzando l´attività immersiva anche in periodi non estivi».

«Per il secondo anno torna il presepe subacqueo a Trapani - spiega Stefano Ravalli della Freedivers - .

Quest’anno lo posizioneremo su uno dei relitti più grandi del Mediterraneo accessibile anche dai subacquei di primo livello (Open Water Diver).

Il Pavlos è il relitto di una nave cisterna di 178 metri affondata davanti a Trapani nel 1978. La profondità parte da -14 mt fino ad una massimo di -35mt. Un punto di immersione imperdibile per gli appassionati di immersioni.

Dal 2009, il relitto è protetto dalla Soprintendenza del Mare e da un ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani che vieta qualunque tipo di pesca sul relitto e le immersioni devono essere preventivamente autorizzate dalle suddette autorità».