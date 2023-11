Inserita in Cultura il 22/11/2023 da Patrizia Carcagno Iniziative contro la violenza sulle donne a Castellammare del Golfo Un incontro con gli studenti nell’aula consiliare, la discussione sulla violenza di genere vista dal punto di vista maschile, l’illuminazione di rosso del castello per “Facciamo Rete contro la violenza” con altri 10 Comuni: sono le attività previste dalle associazioni e dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.



Giovedì 23 novembre, alle ore 10,30, la conferenza dibattito “Non una di meno”, rivolta agli alunni delle scuole nell’aula consiliare di corso Mattarella, organizzata dall’istituto autonomo comprensivo Giovanni Pascoli -Luigi Pirandello.



Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Fausto e del dirigente scolastico Salvatore Tinnirello, parleranno ai ragazzi la presidente dell’associazione Co.Tu.Le.Vi Aurora Ranno, la presidente dell’associazione Donna Ceteris Silvana Maniscalco e il vice dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Castellammare del Golfo, Salvatore Biondo.



Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre alle ore 17,30, nella sala conferenze dell’hotel Al Madarig, iniziativa di sensibilizzazione “rivolta al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione promuovendo la cultura del Rispetto”



L’incontro, organizzato dalla Cif, Centro italiano femminile, dalla locale sezione della Lega navale e patrocinato dal Comune, prevede un dialogo con Augusto Cavadi, autore del libro “L’arte di essere maschi”.



Dopo l’introduzione della presidente del Cif di Castellammare del Golfo, Mariella Marraccino, la lettura dei nomi delle vittime di femminicidio di quest’anno.



Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Fausto l’intervento dell’assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, Enza Ligotti e del presidente della sezione di Castellammare del Golfo della Lega navale, Giuseppe Stabile.



Nella serata del 25 novembre, inoltre, il castello a mare sarà illuminato di rosso nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo Rete contro al violenza” che, con Castellammare del Golfo, coinvolge i Comuni di Alcamo, Erice, Trapani, Marsala, Salemi, Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Capaci, San Vito Lo Capo e Menfi, che illumineranno un loro monumento.



Le consulte per le Pari Opportunità dei Comuni aderenti a “Facciamo rete contro la violenza” a breve sigleranno un documento unitario che impegna “per un cambiamento culturale che porti alla parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne, superando gli stereotipi e i pregiudizi che, ancora oggi, fanno parte della nostra realtà che affonda le sue radici nella cultura patriarcale”.