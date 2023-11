Inserita in Cronaca il 20/11/2023 da Patrizia Carcagno Trapani: sorpreso a spacciare in strada. Arrestato. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne originario del Gambia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia nel centro cittadino, notavano nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele una presunta cessione di stupefacente fra due individui stranieri.

Sottoposti a perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso di hashish, crack e un coltello intriso di sostanza stupefacente mentre l’acquirente aveva comprato una dose di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Vito lo Capo.