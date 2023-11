Inserita in Politica il 20/11/2023 da Patrizia Carcagno Giovani e impresa: il 22 novembre a Palazzo D’Alì un open day per favorire il sostegno all’autoimprenditorialità giovanile con Trapani Micro Hub Si terrà mercoledì 22 novembre 2023, a partire dalle 10 l’incontro di presentazione degli strumenti attivati nell’ambito del progetto Trapani Micro Hub, che ha l´obiettivo di favorire lo sviluppo locale attraverso percorsi di educazione finanziaria e sostegno all’autoimprenditorialità e programmi di microcredito dedicati ai giovani, per stimolare lo sviluppo di nuove imprese con strumenti e servizi innovativi.



Nella prima parte della mattinata i referenti di Ente Nazionale Microcredito e EasyGov Solutions relazioneranno su azioni e servizi messi a disposizione degli under 35 e dei giovani migranti. Ad intervenire anche il Sindaco Giacomo Tranchida, l’Assessore Giuseppe Virzì e la dirigente Marilena Cricchio del Comune di Trapani, Ente attuatore del progetto, selezionato e finanziato dal “Fondo per l’innovazione sociale” e promosso dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Verrà inoltre presentata una start-up innovativa che ha preso parte al percorso di Trapani Micro Hub.



Seguirà un OPEN DAY che ha l’obiettivo di stimolare un confronto costruttivo fra i giovani presenti (studenti delle scuole superiori e universitari, giovani migranti e aspiranti imprenditori) con alcune realtà del territorio che si occupano di accelerazione d’impresa, imprenditoria giovanile, impresa sociale e start up.