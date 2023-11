Inserita in Cultura il 13/11/2023 da Patrizia Carcagno Quattro iniziative nei giorni 18,19,20,21 novembre 2023 a Marsala e Mazara del Vallo per educare e sensibilizzare le comunità contro ogni forma di abuso e maltrattamento sui minori Nei prossimi giorni si celebreranno una serie di giornate mondiali ed europee per la protezione dei minori e la prevenzione alle forme di abuso. Si tratta di ricorrenze che ci aiutano a sottolineare come ogni giorno possiamo fare la differenza, denunciando abusi subiti o aiutando chi è in difficoltà. Nelle città di Marsala e Mazara del Vallo, nell´ambito del progetto Ri-tessere legami. La relazione come cura” (a valere sull’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale del Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri), si terranno eventi di sensibilizzazione ed attività rivolte a bambini, ai ragazzi e all´intera comunità.



Il 18 novembre 2023 a Marsala, dalle 11 alle 12 e dalle 18 alle 19 in Piazza della Repubblica, si svolgerà l’iniziativa "In difesa dei bambini", per celebrare la Giornata internazionale ONU per la prevenzione dell´abuso sull´infanzia e contro la violenza sui minori. L´evento, inserito all´interno della manifestazione “Cessate il fuoco, contro tutte le guerre in atto nel mondo, intende mettere al centro il "Bambino" ed i suoi Diritti, come sanciti dalla Convenzione ONU nella Carta dei diritti dell´infanzia.



Il 19 novembre 2023 a Mazara del Vallo, all’interno della Biblioteca l´Isola che non c’è, (c/o Biblioteca Diocesana in Piazza della Repubblica n.13), in occasione della giornata internazionale contro la violenza sui minori, dalle 16.30 alle 18.30, sono state programmate due iniziative in contemporanea, una interna per i bambini da 0 a 12 anni ed una esterna di sensibilizzazione alla cittadinanza. L´evento “Salva la Fiaba” ha lo scopo di trasmettere un messaggio pedagogico e culturale sul fenomeno della violenza sui bambini e di arrivare ai più piccoli e ai loro genitori attraverso la "narrazione" e la "fiaba". La sensibilizzazione intende mandare un messaggio "contro ogni forma di abuso e maltrattamento sui minori" attraverso l´esposizione di cartelloni, immagini, pensieri e materiale informativo per conoscere, chiedere aiuto e denunciare.



Il 20 novembre 2023 nella Kasbah di Mazara del Vallo, in via del Turco 31, dalle 15 alle 17, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell´infanzia e dell´adolescenza si terrà l´iniziativa “Ho diritto: parole e fatti” per far conoscere ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni i propri diritti, sanciti dalla Convenzione sui diritti dell´infanzia e dell´adolescenza dell´ONU, che riconosce che i bambini godono di diritti civili e sociali.



Il 21 novembre 2023 al Centro Sociale Sappusi di Marsala, dalle 10 alle 12 è in programma l’iniziativa “Self Defence” dedicata alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, che nasce con l´intento di sensibilizzare, informare e formare sul fenomeno dell´abuso sessuale, con la finalità di prevenire episodi e comportamenti lesivi per sé e per gli altri. Oltre ad un momento informativo e di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza e dell´abuso sugli adolescenti si terrà un laboratorio di difesa personale, con tecniche basate sul principio di squilibrio dell´avversario e sull´energia, senza usare la forza e la violenza.







Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Casa della Comunità Speranza, Nati Per Leggere, Centro antiviolenza Metamorfosi, L’isola che non c’è, Associazione Archè Onlus, Centro Clinico Pega, scuola Kim Long Otonashi Jutsu Ryu.



Il progetto “RI-TESSERE LEGAMI. La relazione come cura”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri, è attuato dalla Cooperativa Pega scs onlus (Ente Capofila) e i partners: Associazione Archè Onlus, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo, Osservatorio Dispersione Scolastica area Marsala-Petrosino, Associazione Metamorfosi – Centro antiviolenza, l’Associazione C.I.F. - Consultorio Familiare.



Per informazioni www.ritesserelegami.it