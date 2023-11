Inserita in Politica il 07/11/2023 da Patrizia Carcagno Nella biblioteca comunale di Campobello l’incontro con l’autrice Antonella Agnoli Nell’ambito del “Patto Intercomunale per la Lettura Valle del Belice” coordinato dalla Soprintendenza e di cui fa parte il nostro Comune, il 26 ottobre scorso, all’interno della biblioteca comunale, si è tenuto l’incontro con Antonella Agnoli, che ha presentato il suo libro “La casa di tutti. Città e Biblioteche”.



L’autrice, che è stata membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, del Consiglio d’Amministrazione di Istituzione Biblioteche di Bologna, ha parlato del ruolo delle biblioteche pubbliche quali infrastrutture sociali e culturali, offrendo nuovi spunti di riflessione su un nuovo concetto di biblioteca, dove i cittadini si possono incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che affettive.



All’incontro, che è stato rivolto agli studenti delle classi 2ᵃA e 3ᵃA della scuola secondaria di primo grado dell’I. C. “Pirandello – S. Giovanni Bosco”, è stata presente il vicesindaco Antonella Moceri, che ha parlato delle diverse iniziative portate avanti, negli ultimi anni, dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, con l’obiettivo di valorizzare la biblioteca comunale, nel convincimento che per la crescita culturale di un territorio sia fondamentale promuovere l’amore per la lettura soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.