Inserita in Sport il 06/11/2023 da Patrizia Carcagno Bonus sport per minori a Castellammare del Golfo Un buono per lo sport rivolto ai bambini e ragazzi con famiglie economicamente deboli.

Si tratta di una misura prevista dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo per incentivare le attività sportive dei minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti nel Comune e con famiglie che rientrano nelle fasce di reddito basse, con ISEE non superiore a 6 mila euro.

I cittadini interessati dovranno presentare un modulo da ritirare e riconsegnare all’ufficio socio assistenziale entro le ore 12 del 17 novembre 2023, come da avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale comunale (https://www.comune.castellammare.tp.it/portale/avviso-bonus-sport/).



L’ufficio servizi sociali di Contrada Duchessa, al secondo piano di via poeta Vincenzo Ancona n. 3, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 ed il martedì anche dalle ore 15 alle 18. (telefono 0924-592238–207. Email: servizisociali@comune.castellammare.tp.it)

«Una misura che l’amministrazione comunale ha avviato per garantire ai più piccoli, e fragili anche economicamente, la possibilità di partecipare ad attività sportive garantendo il diritto allo sport quale momento di aggregazione e crescita -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e gli assessori allo sport e servizi sociali, Giovanni D’Aguanno ed Enza Ligotti-. Le buone e sane pratiche sportive, infatti, consentono l’interazione, la socializzazione e la crescita, nel rispetto delle regole e dell’altro».