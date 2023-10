Inserita in Cultura il 30/10/2023 da Patrizia Carcagno Unipant: più di 60 preiscrizioni in tre giorni. Un successo la presentazione delle prime attività didattiche. Č stata davvero un successo la presentazione delle prime attività didattiche dell’Università Popolare di Pantelleria se è vero che in poco meno di 3 giorni sono arrivate più di 60 preiscrizioni ai corsi, laboratori e seminari proposti.



Un riscontro che ha superato qualsiasi aspettativa dei soci fondatori e che testimonia il bisogno dell’isola di momenti culturali e sociali di condivisione.



Sono 20 le attività didattiche lanciate in questo ultimo periodo del 2023: 9 corsi in presenza, 2 corsi online, 5 laboratori in presenza e 4 seminari in presenza e online.



Sono 15 i docenti che si avvicenderanno nella condivisione delle proprie conoscenze e altri se ne potranno aggiungere presentando proposte e candidature entro il 20 dicembre prossimo.



Infatti, a metà gennaio verranno presentate le nuove proposte per gennaio-giugno 2024, tra le quali l’atteso seminario del Maestro Cossyro che sta preparando un’attività didattica davvero interessante basata sull’interattività con gli studenti.



Chi volesse presentare la propria candidatura e la propria attività didattica, potrà farlo al link: https://www.unipant.it/feature-box/diventa-insegnante/



Per la sessione estiva, dedicata a chi ha sull’isola la seconda casa e chi arriva come turista e vuole fare un’esperienza in più, il bando per le proposte sarà aperto a marzo 2024.



Le attività proposte per questo primo periodo partiranno non appena si avrà il numero minimo di studenti pre-iscritti, è quindi molto importante pre-iscriversi al link: https://www.unipant.it/attivita-didattiche-2023/, dove si potranno trovare descrizioni delle attività didattiche e costi.



Oltre alle attività che si vogliono frequentare, si dovranno indicare le località (massimo 3) dove si preferirebbe svolgerle, questo perché nel fissare orari e luoghi, cercheremo di venire incontro il più possibile alle esigenze degli studenti, degli insegnanti e dei Circoli che ci ospitano e che ringraziamo per la disponibilità, coì come il CCVG.



Ecco le prime attività disponibili:



CORSI IN PRESENZA



1. CORSO DI INGLESE BASE



2. CORSO DI INGLESE INTERMEDIO



3. CORSO DI GIAPPONESE BASE



4. CORSO DI SPAGNOLO BASE



5. CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI



6. CORSO DI ASTRONOMI E ARCHEO-ASTRONOMIA



7. CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA BASE



8. CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA INTERMEDIO



9. CORSO DI ASTROLOGIA



CORSI ONLINE



1. CORSO DI INGLESE BASE



2. CORSO DI INGLESE INTERMEDIO



LABORATORI



1. LABORATORIO DI GIORNALISMO



2. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA



3. LABORATORIO DI INTRECCIO FOGLIE DI PALMA



4. LABORATORIO DI DISEGNO DAL VERO E PITTURA BASE



5. LABORATORIO DISEGNARE CON LA PARTE DESTRA DEL CERVELLO



SEMINARI



1. PANTESCHITÁ



2. DONNA NON Č DANNO – LE DONNE NELLA STORIA E NELLA SOCIETÁ E EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DONNE



3. PANTELLERIA, ISOLA-MODELLO PER UN FUTIURO SOSTENIBILE



4. MICROALGHE NEL MAR MEDITERRANEO: BIODIVERSITÁ E RISORSE PER IL FUTURO



Per qualsiasi info, ecco i contatti: www.unipant.it – info@unipant.it e al numero 333 3876 830.